2026年9月19日（土）〜20日（日）に、 東京・お台場のTOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）にて開催される『ULTRA JAPAN（ウルトラ・ジャパン）2026』のファーストラインナップ7組が発表となった。Zedd B2B Knock2（ゼッド・バック・トゥ・バック・ノックツー）は、ULTRA JAPANにこれまで複数回出演してきたZeddと、現行ベースミュージックシーンで注目を集めるKnock2によるB2Bセット。本B2Bセットは