『ULTRA JAPAN 2026』第1弾出演アーティスト発表｜9月19日〜20日開催の都市型ダンスミュージックフェス

2026年9月19日（土）〜20日（日）に、 東京・お台場のTOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）にて開催される『ULTRA JAPAN（ウルトラ・ジャパン）2026』のファーストラインナップ7組が発表となった。

Zedd B2B Knock2（ゼッド・バック・トゥ・バック・ノックツー）は、ULTRA JAPANにこれまで複数回出演してきたZeddと、現行ベースミュージックシーンで注目を集めるKnock2によるB2Bセット。本B2Bセットは2024年に初披露されて以降、限られた機会でのみ実施されてきたものであり、日本でのパフォーマンスにも期待が寄せられる。

Alesso（アレッソ）は、プログレッシブ・ハウスシーンを代表するアーティストの一人。ULTRA JAPANでもこれまで数々のパフォーマンスを披露してきており、2024年にはメインステージのトリを務めた。

\ØU$UK€ \UK1MAT$U（ヨウスケ・ユキマツ）は、2025年にYouTubeが発表した「世界で最も視聴されたDJセットTOP10」において1位を記録。日本発でグローバルな活躍を見せている。

Sara Landry（サラ・ランドリー）は、ハードテクノシーンで存在感を高めており、2026年の『Ultra Music Festival（ウルトラ・ミュージック・フェスティバル』ではAmelie Lens（アメリー・レンズ）とのB2Bも披露した。

Peggy Gou（ペギー・グー）は、韓国出身のDJ／プロデューサーであり、現在のグローバル・シーンを象徴する存在。ハウスやテクノを軸にファッションやカルチャーと横断的に活動の幅を広げている。

Worship（ワーシップ）は、ドラムンベースシーンを牽引するアーティスト4人によるプロジェクト。2026年の『Ultra Music Festival』においてメインステージに出演するなど、注目を集めている。

The Martinez Brothers（マルティネス・ブラザーズ）は、ニューヨーク出身の兄弟デュオ。テックハウスを軸に、フロアを掌握するプレイでトップDJとしての地位を確立している存在だ。

11年目を迎える今年も豪華なアーティストたちが登場。世界のダンスミュージックシーンで活躍するトップアーティストから次世代を担う新鋭など、多彩な顔ぶれが集結する。

『ULTRA JAPAN』は、「ULTRA MAIN STAGE」「RESISTANCE」「ULTRA PARK STAGE」の3つのステージからなる日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル。

昨年は10周年を迎え、世界のダンスミュージックシーンを牽引するスーパースター・Martin Garrix（マーティン・ギャリックス）や、数々の世界的ヒット曲を持つCalvin Harris（カルヴィン・ハリス）らが登場し、大いに盛り上がりを見せた。公式YouTubeチャンネルでは、昨年のライブのオフィシャルアフタームービーが公開されている。

「ULTRA JAPAN 2025 - Official Aftermovie」

【開催概要】

タイトル：ULTRA JAPAN 2026開催日時：2026年9月19日（土）、20日（日） 開演11:00（開場10:00） ※雨天決行・荒天中止開催場所：TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青梅）

1st Lineup発表アーティスト一覧Zedd B2B Knock2／Alesso／Worship／Sara Landry／\ØU$UK€ \UK1MAT$U／Peggy Gou／The Martinez Brothers

オフィシャルサイトURL：https://ultrajapan.com/

オフィシャルチケットサイトURL：https://ultrajapan.com/ja/tickets-2026

チケット：オフィシャル先着先行第二弾チケットGA | 2日券 28,000円 1日券 16,000円 PGA | 2日券 44,000円 1日券 24,000円 U-23 | 2日券 15,000円