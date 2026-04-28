タレントのギャル曽根とお笑いコンビ・カゲヤマの益田康平が、27日放送の日本テレビ系『有吉ゼミ』（後7：00）に出演。デカ盛りグルメ対決で益田が勝利し、スタジオと視聴者を驚かせた。【写真】勝利！益田康平がギャル曽根と2ショット番組の人気企画「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」では、元バレーボール日本代表・米山裕太、DA PUMPのKIMI、益田の3人が挑戦者として登場。都内のさかな酒場「魚星」で、総重量約3.2キロ、8人