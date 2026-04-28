ギャル曽根「大食い対決」で敗北 芸人が1年4ヶ月ぶりの快挙「ついにやりましたよ！」
タレントのギャル曽根とお笑いコンビ・カゲヤマの益田康平が、27日放送の日本テレビ系『有吉ゼミ』（後7：00）に出演。デカ盛りグルメ対決で益田が勝利し、スタジオと視聴者を驚かせた。
【写真】勝利！益田康平がギャル曽根と2ショット
番組の人気企画「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」では、元バレーボール日本代表・米山裕太、DA PUMPのKIMI、益田の3人が挑戦者として登場。都内のさかな酒場「魚星」で、総重量約3.2キロ、8人前の「花盛り海鮮ちらし」を制限時間50分以内に完食するミッションに挑んだ。
開始直後から益田はハイペースで食べ進め、10分で約1.2キロを完食。ギャル曽根も「回を追うごとにスピードがアップしている」と警戒を強める中、益田は「置いていっちゃいますよ！」と挑発した。
さらに益田は「今ダイエット中で、この日をチートデイにしている。食欲爆発しています！」と明かし、万全のコンディションで臨んでいたことを告白。20分経過時点で1.8キロとリードを保ち、ギャル曽根の1.7キロを上回った。
そして迎えた終盤、益田はラストスパートをかけ、48分55秒で完食。ギャル曽根は49分10秒で食べ切ったものの、わずか15秒差で敗北となった。有吉弘行や水卜麻美アナウンサーも「すごい！」と興奮を隠せなかった。
ギャル曽根は「負けた！やばい」と悔しさをにじませる一方、益田は「もう、やり残したことはない…」と疲労困憊の様子。それでも「ついにやりましたよ！ギャル曽根さん倒しました！今日から僕がギャル益ですよ」と喜びを爆発させた。
ギャル曽根の敗北は約1年4ヶ月ぶり。放送後、SNSでは「ギャル曽根負けた」「悔しい」「益田すごい」など驚きと称賛の声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
【写真】勝利！益田康平がギャル曽根と2ショット
番組の人気企画「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」では、元バレーボール日本代表・米山裕太、DA PUMPのKIMI、益田の3人が挑戦者として登場。都内のさかな酒場「魚星」で、総重量約3.2キロ、8人前の「花盛り海鮮ちらし」を制限時間50分以内に完食するミッションに挑んだ。
さらに益田は「今ダイエット中で、この日をチートデイにしている。食欲爆発しています！」と明かし、万全のコンディションで臨んでいたことを告白。20分経過時点で1.8キロとリードを保ち、ギャル曽根の1.7キロを上回った。
そして迎えた終盤、益田はラストスパートをかけ、48分55秒で完食。ギャル曽根は49分10秒で食べ切ったものの、わずか15秒差で敗北となった。有吉弘行や水卜麻美アナウンサーも「すごい！」と興奮を隠せなかった。
ギャル曽根は「負けた！やばい」と悔しさをにじませる一方、益田は「もう、やり残したことはない…」と疲労困憊の様子。それでも「ついにやりましたよ！ギャル曽根さん倒しました！今日から僕がギャル益ですよ」と喜びを爆発させた。
ギャル曽根の敗北は約1年4ヶ月ぶり。放送後、SNSでは「ギャル曽根負けた」「悔しい」「益田すごい」など驚きと称賛の声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。