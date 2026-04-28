日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。4月28日（火）は、ゴールデンウィークにぴったりの近場旅として、東京・青梅市に位置する御岳山（みたけさん）を大特集。気心の知れたいとうあさこ、大久保佳代子の二人が、大自然とレトロな情緒あふれる宿坊街を巡る“大人女子旅”へ出かける。プライベートでも親交の深い二人が、都心から約1時間半で行けるパワースポット・御岳山へ。武