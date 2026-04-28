日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。4月28日（火）は、ゴールデンウィークにぴったりの近場旅として、東京・青梅市に位置する御岳山（みたけさん）を大特集。気心の知れたいとうあさこ、大久保佳代子の二人が、大自然とレトロな情緒あふれる宿坊街を巡る“大人女子旅”へ出かける。

プライベートでも親交の深い二人が、都心から約1時間半で行けるパワースポット・御岳山へ。武蔵御嶽神社へと続く趣ある参道を散策する道中、まるでお互いの家でくつろいでいるかのような息の合った掛け合いや、思わず「お父さん！」と呼び合ってしまうコミカルなやり取りなど、テレビを忘れて旅を楽しむ二人の素顔が満載。

自由気ままな二人は、奥多摩名物のわさび丼を食べるはずがなぜか町の中華店へ。ここでしか食べられない甘酢五目かた焼きそばに「大当たり！」と大興奮！誇張のないシンプルな味付けながら、ジューシーで肉本来の旨味が凝縮された焼豚（650円）も堪能。大久保も思わず「肉が肉肉肉って感じ！」と独特の表現で絶賛した、食べ応え抜群の逸品を紹介する。

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