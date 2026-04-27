「終演後の早すぎる『ブラヴォー』は、私どもにとってうれしいものではございません」2025年10月、名古屋フィルハーモニー交響楽団（名フィル）がXに投稿したメッセージは、クラシックファンにとどまらず大きな反響を呼びました。あれから半年。名フィルに、その後の変化や観客との関係について聞きました。●「あえて」の投稿に広がった共感と議論〈様々なご意見があるかと思いますが、終演後の早すぎる「ブラヴォー」は、私ども