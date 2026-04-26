新生活が始まり、人間関係や生活環境の変化にそろそろ慣れて緊張がほどけてきた頃、交友関係が広がり、新しいサービスや情報に触れる機会も増えていきます。一方で、そういった今の時期は、消費者トラブルの相談が増える傾向にあります。【要注意】「えっ…100万円以上の請求も？」これが“即決契約”に至った最悪の行動＆リアルな被害額です代表的なのが、友人や知人を通じた勧誘、無料セミナーを入り口とした高額契約、美