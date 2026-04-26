新生活が始まり、人間関係や生活環境の変化にそろそろ慣れて緊張がほどけてきた頃、交友関係が広がり、新しいサービスや情報に触れる機会も増えていきます。一方で、そういった今の時期は、消費者トラブルの相談が増える傾向にあります。

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代表的なのが、友人や知人を通じた勧誘、無料セミナーを入り口とした高額契約、美容医療のカウンセリングでの即日契約、さらにはクラスTシャツの注文トラブルや通信契約の切り替え勧誘などです。いずれも違う場面に見えますが、共通する問題の本質を、警視庁元刑事の筆者が解説します。

友人からの誘いが入り口に 断りにくさを利用する勧誘

よくあるのが久しぶりに再会した知人から「いい話がある」と誘われ、カフェなどで副業や投資の話を持ちかけられるケースです。再会のきっかけも「近くに来たから」「最近どうしているか気になって」といった自然な流れであることが多く、相手に対する警戒心がほとんどない状態で会うことになりやすく、共通の知人や過去の関係性があることで、「信頼できる相手だ」と無意識に信用しやすくもなります。

このパターンの手口として、最初は仕事や生活の近況を話す雑談から始まりますが、徐々に話題は「将来このままで大丈夫か」「収入は一つでいいのか」「時間に縛られない働き方もある」といったテーマへと移っていきます。相手は一方的に勧めるのではなく、「自分も最初は不安だった」「でもやってみて変わった」といった体験談を交えながら、共感を引き出す形で話を展開していくのが一般的です。

その過程で、「今のままだと機会を逃すかもしれない」という意識が徐々に生まれ、判断の基準が冷静な比較から感情寄りへと移っていき、最終的には、ビジネスへの参加や特定の商品・サービスの購入といった具体的な行動を勧められます。

「ここで断ると気まずい」「せっかく時間を作ってくれたのに」など、関係性があるがゆえに断りにくい心理が働きやすい点が特徴です。結果として、その場の雰囲気や会話の流れに押される形で判断してしまう構造になっています。

「今なら安い」が判断を狂わせる 美容医療の即日契約

美容医療でも似た構造が見られます。広告では「数万円から」「初回限定価格」など、手が届きやすい印象を与える低価格が示されていても、実際に来院してカウンセリングを受けると状況は大きく変わります。

「あなたの場合は1回では十分な効果が出にくい」「より確実に結果を出すには別の施術が必要」という説明がなされ、想定していなかった高額プランを提示されるケースも少なくありません。さらに、「今日契約すれば割引になる」「このプランは今だけの条件」といった限定性が加わることで、その場で判断するよう促され、他院との比較や費用対効果の検討時間が与えられないまま、意思決定に至りやすくなります。

また費用を分割払いの形で説明されることが多く、実際の支払総額や期間の長さが見えにくくなり、その結果、当初の予算を大きく超えるような契約をさせられてしまうケースが多いです。

就活セミナーにまで潜む、高額契約の危険

意外かもしれませんが、就職活動をめぐるトラブルにも同様の構造が見られます。無料セミナーや相談をきっかけに接点が生まれ、そこから個別面談へと進む中で、「このままでは厳しい」「サポートを受ければ内定に近づく」といった説明を受け、高額な就活支援サービスの契約に至るケースがあります。

最初は情報収集のつもりで参加していても、個別の状況に合わせた助言という形を取られることで、「自分には必要なものではないか」と思いやすくなります。また、他の学生との比較や成功事例が示されることで、判断が感情に引き寄せられる場面も少なくありません。中には、分割払いの審査を通すために収入を実態より多く申告するよう促される事例もあり、契約の成立を優先するあまり、公正な金融取引において、決して適切とはいえない手続きが取られることもあります。

このような場合、単なる契約トラブルにとどまらず、クレジット契約や今後の信用情報に影響を及ぼす可能性もあります。結果として、就職活動の支援を受けるはずが、長期的な金銭的負担や信用リスクを抱える状況につながるという危険性があります。

「訪問」「電話」「SNS」 接点の多様化で広がるトラブル

さらに、新生活期には訪問販売や通信契約の勧誘も増える傾向があります。引っ越しや入居直後は生活インフラの見直しが発生しやすく、外部からの接触に対する心理的なハードルが下がりやすいタイミングでもあります。

例えば、「マンションで一斉に切り替えている」「現在契約中の方への案内です」といった説明により、あたかも手続きが必要であるかのように誤認させるケースが見られます。本来は任意の契約変更であるにもかかわらず、既存の契約の延長や管理会社の指示であるかのように受け取ってしまい、そのまま話を進めてしまうことがあります。

また、SNSを通じた副業勧誘では、「簡単に稼げる」「短期間で収入が増える」といった言葉で関心を引き、個別のやり取りへと誘導されるケースも増えています。

やり取りが進む中で、具体的な仕事内容よりも先に講座やサポート契約の必要性が強調され、高額な費用の支払いを求められることもあります。手軽に始められるという印象とは裏腹に、実態が見えにくいまま契約に至る点に注意が必要です。

これらの事例には、共通する流れがあります。

まず、無料サービスや人間関係、広告などを通じて接点を作り、相手の警戒心を下げます。次に、個別のやり取りや専門的な説明によって信頼を形成。その上で、不安や期待といった感情に働きかけ、判断を急がせる状況をつくります。最終的に、その場での契約や支払いへと進ませるという流れです。

重要なのは、こうしたトラブルは必ずしも「明らかに怪しい話」から始まるわけではないという点です。消費者庁の調査でも、若年層の消費者トラブルは年齢とともに契約を伴う内容へと移行し、支払額も増加傾向にあるとされています。知識や経験が十分でない段階で意思決定を迫られることが、トラブルの背景にあります。

例えば、「今日だけ」「今決めれば」といった条件が提示された場合には、その場で結論を出さず、一度持ち帰ることが基本となります。また、月額ではなく総額で負担を確認すること、家族や第三者に相談することも大切です。

契約してしまった場合でも、一定の条件を満たせばクーリング・オフが適用されることがあります。通信契約や訪問販売、美容医療などでは、契約書面を受け取ってから一定期間内であれば解約できる場合があります。不安を感じた場合は、消費者ホットライン「188」に相談することで、最寄りの消費生活センターにつながります。

新しい環境の中で判断を求められる場面が増えるからこそ、「内容」だけでなく「どのように決めさせようとしているか」というプロセスに目を向けることが重要です。信頼できる相手かどうかよりも、冷静に判断できる状況や時間が確保されているかという視点を持つことが、トラブルを避ける最も有効な手段となるのです。「自分は絶対にだまされない」「勧誘されても絶対に契約しないから大丈夫」という過信しないことが、何より大切です。