西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（蟹座・獅子座） 蟹座 大切な人のためなら強くなれる 豊かな感受性と深い愛情の持ち主 二分類 女性星座 三分類 活動宮 四分類 水のエレメント ・守護星 月 ・象徴する体の部位 胸、乳房、胃腸 ・象徴するフレーズ I feel 「私は感じる」 キーワード 情緒豊か/母性的で保護欲が強い/面倒見がよく勤勉/親しみやすい/やさしさ/気遣いの上手