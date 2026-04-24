エクサウィザーズのグループ会社であるExa Enterprise AIは4月24日、DX（デジタルトランスフォーメーション）人材の発掘から育成・実践までを支援するexaBase DXアセスメント&ラーニングにおいて、「生成AI活用テスト」の提供を開始することを発表した。テストでは生成AIの基礎知識、リスク管理力、成果創出力に関する問題により、生成AIの実務活用レベルを3段階で評価する。これにより、生成AIを実務で安全に使いこなすための