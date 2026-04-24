新見千屋温泉 いぶきの里 岡山県新見市は24日、臨時休館中の「新見千屋温泉いぶきの里」が5月1日から営業を再開すると発表しました。 「新見千屋温泉いぶきの里」は指定管理者の変更に伴い、3月9日から臨時休館しています。 新しい指定管理者は「いぶきの里スキー場」の指定管理者「いぶき」です。3月議会での承認を受け、4月1日に正式に決定したということです。