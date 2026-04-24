岡山後楽園 岡山後楽園の夜を色とりどりの灯りで彩る「春の幻想庭園」が24日に始まります。 23日、試験点灯が行われ約400の柔らかな光が岡山後楽園を包みました。 園内の南西に位置する「二色が岡」周辺は初めてライトアップされました。木々が色とりどりの灯りに照らされ、壮大で幻想的な空間が広がっています。 後楽園は今回、庭園本来の美しさも感じてもらおうと、落ち着いたトーンでの光の演出にこだ