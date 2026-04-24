岡山大学岡山・北区津島中 岡山大学は24日、大学の構成員にセクシュアル・ハラスメント行為をしたとして、40代の男性教員を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表しました。処分は4月23日付です。 大学の発表によりますと、この男性教員は大学の構成員に対し、「他人を不快にさせる性的な言動」と認定されるセクシュアル・ハラスメント行為を行いました。この行為が、規程に違反するとして、職員就業規則に基づき停職4カ月の懲