― ダウは179ドル安と反落、米・イランの和平協議の先行き不透明感や原油高で売り優勢 ― ＮＹダウ 49310.32 ( -179.71 ) Ｓ＆Ｐ500 7108.40 ( -29.50 ) ＮＡＳＤＡＱ 24438.50 ( -219.06 ) 米10年債利回り4.325 ( +0.021 ) ＮＹ(WTI)原油 95.85 ( +2.89 ) ＮＹ金 4724.0 ( -29.0 ) ＶＩＸ指数19.31 ( +0.39 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58985 ( -155 ) シ