― ダウは179ドル安と反落、米・イランの和平協議の先行き不透明感や原油高で売り優勢 ―

ＮＹダウ 　　　49310.32 ( -179.71 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7108.40 ( -29.50 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24438.50 ( -219.06 )
米10年債利回り　　4.325 ( +0.021 )

ＮＹ(WTI)原油 　　95.85 ( +2.89 )
ＮＹ金 　　　　　4724.0 ( -29.0 )
ＶＩＸ指数　　　　19.31 ( +0.39 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　58985 ( -155 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59000 ( -140 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース