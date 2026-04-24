米国市場データ ＮＹダウは179ドル安と反落 （4月23日）
― ダウは179ドル安と反落、米・イランの和平協議の先行き不透明感や原油高で売り優勢 ―
ＮＹダウ 49310.32 ( -179.71 )
Ｓ＆Ｐ500 7108.40 ( -29.50 )
ＮＡＳＤＡＱ 24438.50 ( -219.06 )
米10年債利回り 4.325 ( +0.021 )
ＮＹ(WTI)原油 95.85 ( +2.89 )
ＮＹ金 4724.0 ( -29.0 )
ＶＩＸ指数 19.31 ( +0.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58985 ( -155 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59000 ( -140 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49310.32 ( -179.71 )
Ｓ＆Ｐ500 7108.40 ( -29.50 )
ＮＡＳＤＡＱ 24438.50 ( -219.06 )
米10年債利回り 4.325 ( +0.021 )
ＮＹ(WTI)原油 95.85 ( +2.89 )
ＮＹ金 4724.0 ( -29.0 )
ＶＩＸ指数 19.31 ( +0.39 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58985 ( -155 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59000 ( -140 )
※( )は大阪取引所終値比
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