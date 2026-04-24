メ～テレ（名古屋テレビ） 23日夕方、名古屋市中川区の名鉄「山王駅」構内で通過電車に人がはねられる事故がありました。帰宅ラッシュの時間帯と重なり、最寄りの主要駅では一時、混乱が見られました。 23日午後4時50分ごろ、名古屋市中川区の名鉄「山王駅」構内で岐阜県下呂市の26歳の男性が「中部国際空港」行きの準急列車にはねられ死亡しました。 名鉄によりますと、列車は通過電車で駅に入る直前に男性がホ&