いま数多く海外の調味料を目にしますが、大手の飲食店でも注目される「チミチュリソース」って知っていますか？いったいどこから来た調味料なのか？取材してきました。

【写真を見る】大使館シェフ「チミチュリソース」 の作り方

チミチュリソース 大手飲食店も注目

―「チミチュリ」聞いたことある？

10代

「ないです」

「初めて聞きました」

「チヂミ？」

「チュクミ（韓国料理）とか」

10代

「なんかチューリップかなと思いました」

50代

「いま流行りのスイーツ？」

認知度はまだ低いようですが、サンドイッチでおなじみの「サブウェイ」では、『チミチュリ＆グリチキポテト（620円）』が3月から期間限定で商品化。（※5月12日まで販売）

サブウェイ 新宿NSビル店 スタッフ

「直近で定番商品と並んで売れ筋トップ5ぐらいの人気ぶりとなっております」

チミチュリソースのお味は？

50代

「日本風ではなくて、エスニックな異国風な味という感じはします」

60代

「爽やかな感じですね」

さらに、牛丼チェーンの「松屋」でも、3月「チミチュリソース」を使った商品を一部店舗で実験販売。大好評につき、全国販売も検討しているそうです。

アルゼンチン大使館で本場の味を体験！

「チミチュリソース」とは何者なのか？そのルーツは南米のアルゼンチン。

出水麻衣アナが向かったのは、 アルゼンチンではなく、東京・港区にある大使館。テンポーネ駐日大使が出迎えてくれました。

アルゼンチン エドゥアルド・テンポーネ駐日大使

「チミチュリやアルゼンチンについて、もっと深く知って欲しいと思っています」

さっそく「アルゼンチン大使館」の中へ。案内されたのは、ダイニングルームです。

出水キャスター

「緊張してきた…」

いよいよ「チミチュリソース」と ご対面！

出水キャスター

「おいしそうですね」

テンポーネ駐日大使

「これはアルゼンチンのソース『チミチュリ』を添えた牛肉です。牛肉を食べるときには欠かせないソースなんです」

畜産が盛んなアルゼンチンでは、「赤身のステーキ」に「チミチュリソース」を合わせます。

テンポーネ駐日大使

「どうぞお召し上がりください」

出水キャスター

「ありがとうございます。上質な赤身のステーキです」

ソースには、パセリやニンニク、パプリカなどが入っていて、ベースは「お酢」と「油」だそうです。

出水キャスター

「牛の肉汁とチミチュリソースが合わさったときの口の中の酸味と旨味のバランスが絶妙で、牛肉の旨味を引き立ててくれています。とにかくおいしいんです」

テンポーネ駐日大使

「気に入ってくれて嬉しいです」

出水キャスター

「（アルゼンチンでは）チミチュリソースは食卓に毎日並んでいるものですか？」

テンポーネ駐日大使

「毎日ではありませんが、バーベキューをする日は必ず使います。アルゼンチンでバーベキューをする際、チミチュリがなければ行きませんからね」

アルゼンチン大使館のホームページに写真を掲載していただきました。

チミチュリは、アルゼンチンでバーベキューのお供として重宝されてるそうです。

アルゼンチン大使館シェフのレシピ公開！

大使館のシェフに作り方も見せていただきました。そもそも「チミチュリ」とは「混ぜる」という意味で、パセリ、ニンニク、ハーブの一種オレガノ、パプリカパウダー、塩、コショウ、酢、油を入れて「混ぜる」だけで出来上がります。

大使館シェフ クラウディオ・オルモスさん

「玉ねぎを入れる人もいれば、ニンニクをあまり入れない人もいます。家庭ごとにそれぞれレシピが異なります。赤色の素のパプリカを入れなければ、パセリの色で緑のソースになるんです」

出水キャスター：

ちなみにチミチュリに「大根おろし」や「ごま油」を混ぜると、和風になって豆腐などにも合います。

世界の調味料 スーパーでも購入可能 おすすめの食べ方は？

チミチュリはスーパーでも購入できます。「カルディコーヒーファーム」のチミチュリはパプリカパウダーが入っていないので「緑色」になっています。

チミチュリだけでなく、海外の調味料は私たちの食卓に広がっているようです。

40代

「モロッコのハリッサ。ハーブとか唐辛子とニンニクとかが入ってて、納豆に混ぜたりします」

20代

「マーラータンに最近ハマっていて、瓶のタイプの調味料を買いました」

海外の調味料を100種類以上、取り扱っている横浜市にある「成城石井」では、気軽に海外旅行気分を味わえることから、いま世界の味を求める人が増えているといいます。

成城石井 商品部 商品戦略課 原口敏樹さん

「マーラーブームがございまして、辛い味付けの調味料の種類が増えてきていると感じています。例えばこちらのクリスピーチリ」

シンガポールの“食べるラー油”とも言われているクリスピーチリ。

海外の調味料に詳しい料理研究家・ヤミーさんによると…

海外調味料に詳しい料理研究家 ヤミーさん

「卵かけご飯のトッピングにもとってもいいです。あとは餃子とかそういう点心系のタレにも合います。後から加えてこの食感を楽しむというのが私的にはおすすめです」

イタリアの「バルサミコクリーム」は、バルサミコ酢を濃縮してクリーム状にした調味料で、酸味がマイルドで強い甘みが特徴です。

海外調味料に詳しい料理研究家 ヤミーさん

「葉物野菜の上にお刺身乗せて、このバルサミコクリーム。それだけでかなりおもてなしなサラダもできちゃうかなと。アイスクリームとか、あとイチゴもすごく相性がいいですね」

世界の調味料で、食卓の幅も広がっているようです。