宮内庁が4月19日、公式Instagramを更新。フィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）と木原龍一（33）の二人が春の園遊会に参加した際の写真を投稿し、華やかな着物姿が話題を呼んでいる。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 投稿されたのは、天皇、皇后両陛下と対面した三浦と木原の様子を収めたも