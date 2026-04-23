保存療法を実施予定で、ワールドカップには出場できる見込みスペイン1部のFCバルセロナは4月23日、FWラミン・ヤマルが左脚のハムストリング（大腿二頭筋）を負傷したことを正式発表した。ヤマルは現地時間4月22日、ラ・リーガ第33節のセルタ戦で負傷交代していた。ヤマルは前半40分、PKのキッカーを務めきっちりと決めたが、ゴールの直後にピッチに倒れ込んでしまい、そのまま途中交代を余儀なくされた。リーグタイトル獲得に