笠岡市長に署名と請求書を提出する「笠岡市議会議員の定数を考える会」 岡山県笠岡市の市民団体が、笠岡市議会の議員定数削減を市長に直接請求しました。 23日、笠岡市の栗尾典子市長に署名と請求書を提出したのは、市民団体「笠岡市議会議員の定数を考える会」です。この団体は「市の予算削減などのために市議会の議員定数を減らすべきだ」として、定数を現在の「20人」から「18人」に減らすよう求めています。