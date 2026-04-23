最先端電子楽器奏者･作曲家 薮井佑介さん 岡山市出身の音楽家・薮井佑介さんは「最先端電子楽器」の奏者であり、作曲家です。 （最先端電子楽器奏者・作曲家／薮井佑介さん）「『1人オーケストラ』ということで、全身で10台以上の最先端電子楽器を演奏している」 薮井さんは手、足、膝、指など全身で電子楽器やガジェットなどを操り、演奏や作曲を行っています。中でもメインになっているのが…… （薮井佑介