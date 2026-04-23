四国地方整備局／奥田晃久 局長 23日、四国地方整備局の局長に就任した奥田晃久さんが会見し、抱負を述べました。 （四国地方整備局／奥田晃久 局長）「いち早く良好なインフラをスピード感をもって整備して、それをきっちりと管理することで地域に安全・安心を届けたい」 奥田局長は広島県出身の54歳です。1996年に旧・建設省に入り、国土交通省の大臣官房技術調査課長などを歴任、4月1日に四国地方整備局長に就