池田動物園岡山・北区京山 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは、「動物園」です。視聴者の皆さんからは、「餌代はいくら？」「飼育が難しい動物は？」などの疑問が寄せられました。岡山市の池田動物園で聞いてきました。 岡山市北区京山の池田動物園です。池田動物園は、1953年に日本初の民間経営の動物園「池田産業動物園」として開園しました。 1962年に