資料 東京商工リサーチは4月、イラン情勢による原油高騰を受け、全国の企業に「原油価格が1バレル100ドルを超える状況が続くと、4月のコスト負担は2025年4月と比べてどの程度増えるか」と問いました。 アンケートの結果、全国の企業（2837社）の18.2％が「20％以上から25％未満」と答え、最多となりました。四国の企業（102社）では「10％以上から15％未満」が最も多く20.6％でした。香川県の企業（40社）でも