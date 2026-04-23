【モデルプレス＝2026/04/23】Netflixが公式Instagramを4月22日に更新。俳優の町田啓太の刺青ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】35歳イケメン俳優「筋肉カッコイイ」3時間掛けて仕上げた上半身びっしり刺青姿◆町田啓太、上半身にビッシリ刺青で3時間超えメイクNetflix公式Instagramでは、配信中のシリーズ「九条の大罪」のオフショットを複数枚投稿。「壬生憲剛役・町田啓太がおもちを含め上半身全体に刺青を施すために