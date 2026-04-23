町田啓太、上半身びっしり刺青姿に反響 メイク時間3時間は超え「筋肉カッコイイ」「男前すぎます」
【モデルプレス＝2026/04/23】Netflixが公式Instagramを4月22日に更新。俳優の町田啓太の刺青ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】35歳イケメン俳優「筋肉カッコイイ」3時間掛けて仕上げた上半身びっしり刺青姿
Netflix公式Instagramでは、配信中のシリーズ「九条の大罪」のオフショットを複数枚投稿。「壬生憲剛役・町田啓太がおもちを含め上半身全体に刺青を施すためにかかった時間はなんと…3時間超え！」とコメントを添え、金髪に首元や背中、腕にびっしり施された迫力のある町田のショットを公開した。全体の模様や背中の中心にある壬生のかつての愛犬であるパグの「おもち」の刺青など原作キャラクターを忠実に再現している。
この投稿にファンからは「キャラクターの再現度高い」「さすがのクオリティ」「これは3時間かかる」「男前すぎます」「筋肉カッコイイ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳イケメン俳優「筋肉カッコイイ」3時間掛けて仕上げた上半身びっしり刺青姿
◆町田啓太、上半身にビッシリ刺青で3時間超えメイク
Netflix公式Instagramでは、配信中のシリーズ「九条の大罪」のオフショットを複数枚投稿。「壬生憲剛役・町田啓太がおもちを含め上半身全体に刺青を施すためにかかった時間はなんと…3時間超え！」とコメントを添え、金髪に首元や背中、腕にびっしり施された迫力のある町田のショットを公開した。全体の模様や背中の中心にある壬生のかつての愛犬であるパグの「おもち」の刺青など原作キャラクターを忠実に再現している。
◆タトゥー姿の写真に反響
この投稿にファンからは「キャラクターの再現度高い」「さすがのクオリティ」「これは3時間かかる」「男前すぎます」「筋肉カッコイイ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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