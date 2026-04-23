中学生の頃から約6年にわたり、運動部の外部コーチだった男から繰り返し性暴力被害を受けた──。そう訴える女性とその代理人弁護士が3月30日、広島市内で記者会見を開いた。その3日前の3月27日、島根県に住む元コーチの男（40代）が準強姦罪で松江地検に起訴されたことを受けて開かれたものだ。男は昨年8月、児童福祉法違反の疑いで逮捕されたが、その後、体調不良を理由に釈放され、在宅のまま捜査が続けられていた。女性は昨年1