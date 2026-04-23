【トランスフォーマー オールスパーク 完全版】 4月23日 発売 価格：4,380円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「トランスフォーマー オールスパーク 完全版」を4月23日に発売した。価格は4,380円。 本作は、「格闘料理伝説ビストロレシピ」のコミカライズなどを手掛ける津島直人氏による「トランスフォーマー