【トランスフォーマー オールスパーク 完全版】 4月23日 発売 価格：4,380円

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竹書房は、マンガ「トランスフォーマー オールスパーク 完全版」を4月23日に発売した。価格は4,380円。

本作は、「格闘料理伝説ビストロレシピ」のコミカライズなどを手掛ける津島直人氏による「トランスフォーマー」愛にあふれた少年漫画。

タカラトミーが生み出し、今や世界的な人気キャラクターとなった「トランスフォーマー」。本書は、オフィシャルマンガを数多く手掛けてきた津島氏の代表作である「トランスフォーマー オールスパーク」の初単行本。

トランスフォーマーG1の設定や物語をベースにしつつ「変形！ヘンケイ！トランスフォーマー」、「トランスフォーマージェネレーションズ」、「マスターピース」の要素を盛り込んでアレンジされた内容になっている。

今回は初の単行本化にあたり、「月刊ケロケロエース」に掲載された「トランスフォーマーGT MISSION GT-R」や、トランスフォーマー公式イヤーブック「トランスフォーマージェネレーション2010」と「同2018」で発表された読み切り作品なども収録されている。さらに本書のために描き下ろされた新作も掲載されている。

収録作品

・「トランスフォーマー オールスパーク」

・「トランスフォーマーGT MISSION GT-R」

・「トランスフォーマー ユナイテッド 新たなる戦い!!」（TFG2010）

・「トランスフォーマー オールスパーク EPISODE 10 迫り来る脅威」（TFG2018）

・「トランスフォーマー オールスパーク EPISODE EX 巨星の鼓動」(新規描き下ろし)

・「ケロロ軍曹＆スタースクリーム」

特典情報

ゲーマーズ

【オリジナルブロマイド】

□ゲーマーズの商品ページ

ヨドバシカメラ

【オリジナルポストカード】

□ヨドバシカメラの商品ページ

※配布状況は各店舗にお問い合わせください

※配布開始時期および配布方法に関しましては店舗によって異なります

※在庫が無くなり次第終了となります

(C) 津島直人

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