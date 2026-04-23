全国の予選を勝ち抜いた生花店が、フラワーデザイン日本一の座をかけてアレンジメントの技を競うコンテストが金沢市で開かれました。石川県産業展示館で開かれている「フラワーデザインコンテストinいしかわ」。このコンテストは、アレンジメントの独創性や作品の完成度などを競い、日本一の花屋さんを決めるフラワーデザインの全国大会です。23日は、全国のブロック代表会で選ばれた80人による予選を勝ち抜いた