「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、スーパーマーケットやディスカウントストアを展開するOlympicグループ（オリンピック）を買収すると4月6日に発表しました。急速なインフレの進行により、コンビニや自動販売機が集客力を失っています。スーパーとの顧客争奪戦も激化しており、再編の機運が高まっています。◆5社によるオリンピック争奪戦の勝者にオリンピックは20