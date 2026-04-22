◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1ｰ2福岡（2026年4月22日パナスタ）G大阪が今季初の逆転負けを喫した。ホームで福岡に1―2。2月13日・名古屋戦以来10試合ぶりのスタメンで、前半9分に豪快なオーバーヘッドで先制点を挙げたFW南野遙海は手応えと悔しさが入り交じった表情を浮かべた。「狙い通りではあったけど勝てなかったので意味ない。（他のシーンで）決めきれなかったら、こういう結果を招くのはJ1でよくあること。も