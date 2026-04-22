眼鏡のレンズに花粉や黄砂、皮脂汚れなどが付着したときの正しい手入れ方法について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが眼鏡の“NGな手入れ方法”です！公式アカウントは「間違ったお手入れをしてしまうと…メガネの寿命を縮めてしまうことも」と説明。眼鏡が汚れたときに乾拭きすると、見えないほこりがこすれて眼鏡のレンズ表面を傷つける可能性があ