佐世保港の海底で21日に不発弾が見つかり、海上保安部は現場付近を通る船舶に注意を呼びかけています。 21日午前10時半頃、佐世保市崎辺町沖の佐世保港で「不発弾らしきものを発見した」と、工事業者から佐世保海上保安部に通報がありました。 海上保安部によりますと、水深8メートルの海底に長さ約80センチ、直径約60センチの円筒形の物体が沈んでいて、海上自衛隊の調査で不発弾と判明しました。 爆発の