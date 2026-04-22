春キャベツを使ったおすすめのレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが春キャベツ＆ソーセージの“絶品レシピ”です！JA全農は「春は気候も気分もキャベツもフワフワ 春キャベツのオイル蒸し」と投稿。作り方について、「春キャベツ5枚程度をザク切り、ソーセージ5本を薄切り。フライパンにオリーブオイルを多めにひき、材料を2回に