バレーボールSVリーグのPFUブルーキャッツが本拠地の石川県のかほく市役所を訪れ、今シーズンの全日程終了を報告しました。チーム史上初めてバレーボールSVリーグのチャンピオンシップに出場し、セミファイナルにまで駒を進めたPFUブルーキャッツ。激闘を終えたキャプテンの細沼綾選手や馬場大拓監督らがかほく市役所を訪れ、シーズン中の声援に感謝を伝えまし