◇ナ・リーグドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で遊撃への内野安打を放ち、球団2位タイの53試合連続出塁を記録した。1−3の7回2死一塁の第4打席で相手3番手左腕・ミラーに対し、フルカウントからの6球目、高め直球を振り抜き、執念の激走で遊撃内野安打をもぎ取り、連続試合