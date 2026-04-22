◇ナ・リーグ ドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で遊撃への内野安打を放ち、球団2位タイの53試合連続出塁を記録した。

1−3の7回2死一塁の第4打席で相手3番手左腕・ミラーに対し、フルカウントからの6球目、高め直球を振り抜き、執念の激走で遊撃内野安打をもぎ取り、連続試合出塁を「53」に伸ばした。球団では2000年ショーン・グリーンと並び、2位タイで、2018年秋信守（チュ・シンス、レンジャーズ）の「52」を上回り、アジア人最長記録とした。

試合後、ロバーツ監督は「彼の才能を物語っているよ。あの内野安打を狙って全力で走って、イニングをつないだのもそうだ。ショーンも素晴らしい連続記録を持っていたけど、それに並ぶ、あるいは超えるというのは大したことだ」と称賛した。

続けて「しかも、まだ本調子じゃないというか、スイングもしっくりきていない中でこれだからね。それでもチームにインパクトを与え続けているし、出塁し続けている。この連続記録がそれを示している。ああやって全力で走る姿はいいよ」とした。

また、この打席は3ボール1ストライクからの4球目、外角スライダーのストライク判定に対し、頭をポンポンと2度叩き、ストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」による自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。判定は覆らなかったものの出塁への意欲を見せた。この場面に関しても「出塁したいという気持ちだ。あの場面では正しい判断だったと思うし、結果的にはうまくいかなかったけど、いいプレーだったと思う。ああいうのも戦略の一つだし、彼は勝つことに突き動かされている。出塁できればチームの勝利につながるのだから」と行動を称えた。