ネスレ日本は、日本貨物鉄道ならびに、そのグループ会社である全国通運(あわせて「JR 貨物グループ」)と連携し、土浦駅(茨城県土浦市)を起点に東北方面へ「ネスカフェ ボトルコーヒー」を運ぶ定期貨物鉄道輸送の新ルートを4月20日から開始した。ネスレ日本の霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)で製造した製品を土浦駅までトラックで運び、そこから貨物鉄道に載せて東北へ送る。輸送頻度は週5回、1日当たりの輸送量は最大40トン。繁忙期の4〜