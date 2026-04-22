大分県にある陸上自衛隊の演習場で戦車の砲弾が破裂し3人が死亡した事故について、陸上自衛隊は当時の無線の交信状況を詳しく調べる方針です。大分県の日出生台演習場で21日、射撃訓練中に10式戦車で起きた事故では、隊員3人が死亡、1人が重傷を負いました。10式戦車では通常、搭乗する隊員は無線機付のヘルメットを装着しています。関係者によりますと、今回の訓練も無線機で他の隊員とやりとりしていたとみられ、今後、陸上自衛