全国で行われる小中学生の学力・学習状況調査に合わせ、石川県が独自で行う基礎学力調査が実施されました。この基礎学力調査は、全国学力テストで実施されない教科を補う形で、石川県が毎年、独自に実施しているものです。全国学力テストの対象となる石川県内すべての公立の小・中学校の小学6年生と中学3年生に加えて、小学4年生でも実施され、合わせて約2万7千人がそれぞれの教科に挑みました。 22日に行われたのは全国学力