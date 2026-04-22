日本マクドナルドが、店舗改革を加速させている。2026年3月末時点で3,031店舗を展開する同社は、中期経営計画（2025〜2027年度）で1000店舗超の改装と100店舗以上の純増を掲げる。鍵を握るのは「デジタル化」と「店舗の再設計」だ。来店から退店までの体験を見直すことで、店舗体験の向上と収益性の強化の両立を狙う。こうした取り組みにより、1店舗あたりの売上高は年々上昇しているという。同社が重視するのは、価格以上の価値＝