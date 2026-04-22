JR九州によりますと、きょう22日午前9時50分ごろ、指宿市の指宿枕崎線・薩摩今和泉駅付近で「上りの普通列車が車と接触した」と、警察からJR九州に情報が入りました。 列車は4両編成で、当時およそ60人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 車両点検のため、指宿枕崎線は現在、鹿児島市の五位野駅と指宿駅の間で運転を見合わせています。 ・ ・ ・