仕事のデキる人はどこが違うのか。人材教育コンサルタントの橋本拓也さんは「部下やチームメンバーに対する『耳の痛いことの伝え方』が違う。大切なのは『改善しない＝本人が悪い』と決めつけないことだ」という――。※本稿は、橋本拓也『部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本』（アチーブメント出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gyro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro■「耳の痛いこと