労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休が近づき、中国各地で旅行予約の増加傾向が続いている。北方の新疆ウイグル自治区と南方の福建省は、その独特の自然景観や海洋観光資源により、国内長距離旅行の人気目的地となっている。新疆は雪をかぶった山、湖、草原などの壮大で美しい眺めにより人気旅行先になった。クム村、サリム湖、江布拉克といったネットで話題のスポットも、新疆人気を受けてさらに予約が増加している。旅行