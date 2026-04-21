◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）日本ハムは先発した達孝太投手が、７回２安打１失点と好投。今季２勝目を挙げ、昨年６月以来となる本拠地エスコンでの白星を手にした。打線は３回、レイエスの左前適時打で先制。追いつかれた直後の４回には、２死二塁から奈良間の左越え適時二塁打、水野の左前適時打と連続タイムリーで楽天先発・荘司を攻略し、リードを奪った。達は先制点をもらった直後の