俳優の山田孝之がメインパートナーとして審査にも参加する「THE OPEN CALL」の2次募集が終了。約2ヵ月にわたる応募期間で1万3000人を超える応募数があった。【写真】山田孝之らがおくる俳優オーディション「THE OPEN CALL」番組各話ED楽曲を公募「THE OPEN CALL」は、 オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。15歳以上で性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず、条件と意欲があれば誰でも挑戦でき、「