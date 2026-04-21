レクサスは、ミラノデザインウィークで体験型作品を公開した。モビリティにおける「空間価値」を提案する展示において、ブランドの新たな方向性を示した。【こちらも】（レクサス）の記事一覧はこちら■空間テーマの中核展示中核はインスタレーション「SPACE」である。LS Conceptを軸に映像と音を組み合わせ、没入型の体験を提供する内容で空間そのものの価値を訴求した。■ラグジュアリーの再定義同社は「LS」の意味を再解