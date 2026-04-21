ソニー・ホンダモビリティの今後の事業の方向性について2026年4月21日にソニーグループ（以下「ソニー」）、本田技研工業（以下「ホンダ」）、ソニー・ホンダモビリティ（以下「SHM」）は、SHMの今後の事業の方向性及びSHMのあり方について協議・検討を進め、合意に至ったことを発表しました。SHMは、2022年9月の設立以来、ソニーとホンダのそれぞれの技術や知見、開発力を持ち寄り、融合することで、新たなモビリティの価値創